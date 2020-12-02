Los límites de la creatividad: ¿respeto o censura?

En el día de la Constitución, ponemos la lupa en varios derechos fundamentales. La libertad creativa lo es, amparado en el que se refiere a la libertad de expresión. Sin embargo, en numerosas ocasiones los creadores alertan sobre intentos, más o menos exitosos, de coartar la ejecución y difusión de sus obras.

No por casualidad son las mismas ocasiones en las que otros colectivos denuncian haber sido ofendidos por sus creencias o la vulneración de su imagen.

¿Se deben imponer límites a la creatividad? ¿O quizá la solución pasa porque desaparezcan del código penal delitos como la ofensa a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o…? (puedes poner en los puntos suspensivos aquello con lo que empatices menos).

Hablamos con Roger Dedeu, abogado y socio fundador de Gabeiras&Asociados, Israel Elejalde, dramaturgo y actor, Niño de Elche, músico, y Eugenio Merino, artista y co-director de la revista de arte contemporáneo SUBLIME.