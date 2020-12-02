Radio 3 te invita a un concierto online de Liam Gallagher

Liam Gallagher ha anunciado su vuelta a los escenarios tras el parón por la pandemia con un evento mundial. El espectáculo se ha titulado 'Down By The River Thames', un show virtual único que se retransmitirá a nivel mundial este sábado 5 de diciembre a las 21h., hora de España.

Radio 3 te ofrece la posibilidad de unirte a este espectáculo en streaming. Sorteamos 10 códigos de acceso para presenciar online esta actuación exclusiva del ex líder de Oasis. Para participar en el sorte de uno de estos códigos tienes que mandar un mail con tus datos de contacto (nombre completo, email y teléfono) a participaradio3@rtve.es. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán el código por correo electrónico y se darán a conocer en FM. Permanece muy atento en los próximos días a la emisión de Turbo 3 con Julio Ródenas (lunes a jueves a las 18h.) para conocer si has sido uno de los afortunados.