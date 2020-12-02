Radio 3 te invita a un concierto online de Liam Gallagher
- Sorteamos 10 códigos para asistir a la presentación en streaming de 'Down By The River Thames', el nuevo espectáculo de Liam Gallagher
Liam Gallagher ha anunciado su vuelta a los escenarios tras el parón por la pandemia con un evento mundial. El espectáculo se ha titulado 'Down By The River Thames', un show virtual único que se retransmitirá a nivel mundial este sábado 5 de diciembre a las 21h., hora de España.
Radio 3 te ofrece la posibilidad de unirte a este espectáculo en streaming. Sorteamos 10 códigos de acceso para presenciar online esta actuación exclusiva del ex líder de Oasis. Para participar en el sorte de uno de estos códigos tienes que mandar un mail con tus datos de contacto (nombre completo, email y teléfono) a participaradio3@rtve.es. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán el código por correo electrónico y se darán a conocer en FM. Permanece muy atento en los próximos días a la emisión de Turbo 3 con Julio Ródenas (lunes a jueves a las 18h.) para conocer si has sido uno de los afortunados.
Un concierto en el Támesis
En 'Down By The River Thames' Liam Gallagher estará acompañado por su banda al completo para un show online a bordo de una barcaza que viaja por el Támesis recorriendo Londres. Este show único supone la vuelta al directo del ex Oasis tras el parón de por la pandemia y se retansmitirá a todo el mundo el domingo 5 de diciembre a las 8pm GMT (las 21h. de España).
El setlist de este show promete incluir las canciones de sus nuevos trabajos en solitario aunque, si has tenido la oportunidad de ver al menor de los Gallagher en directo, sabrás que nunca reniega de los grandes clásicos que ha defendido con Oasis. Himnos clásicos y algunas sorpresas surcarán las aguas del Támesis.
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