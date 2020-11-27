Nace #MuyRadio3

Radio 3 continúa creciendo y amplía los canales para seguir ofreciendo contenido original y exclusivo. Ahora presenta el proyecto #MuyRadio3, un laboratorio creativo que difundirá nuevos contenidos exclusivos para las redes sociales. Un espacio para crear interacción con los seguidores de la emisora y una vía para conocer curiosidades y aspectos de personalidades de la cultura desde una perspectiva digital, divertida y directa.

Una manera diferente de difundir contenidos además de los programas de la emisora y la plataforma audiovisual Radio 3 Extra. Un proyecto destinado a todas las redes en las que tiene presencia la emisora: Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok y el canal de TwitterFacebookInstagramTik TokYouTube de Radio 3 Extra En los primeros programas habla de libros, series, conciertos…

Además de la emisión convenciona con programas dedicados a la cultura, la creatividad y la música especializada, Radioi 3 puso en marcha hace varios años Radio 3 Extra. Una plataforma de contenidos audiovisuales solo para Internet en las que ha producido programas especiales, como Suena Guernica o vídeos y podcast dedicados al arte, la música, la ciencia o la cultura urbana.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la voluntad innovadora de Radio 3. Un medio diferente a todos los demás, con contenidos dedicados a apoyar la creatividad joven emergente, la pasión por la música de calidad y la cultura contemporánea, buscando nuevas y jóvenes audiencias.