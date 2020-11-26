La nueva música latinoamericana en Radio 3 Extra
- En directo, en videostreaming, en Radio 3 Extra
- Lunes 30, de 19 a 20h, desde La Casa de América de Madrid
- Podrás escucharlo también en directo en Radio 3
Hay toda una nueva generación de músicos latinoamericanos repletos de energía mostrando con pasión como se cruzan estilos y nacen ideas de mezclar conceptos. En Radio 3 Extra queremos tomarle el pulso a esta nueva escena y lo hacemos con un programa especial desde La Casa de América de Madrid con cuatro nombres de la escena actual latinoamericana.
Javiera Mena es una cantautora chilena del siglo XXI, una de las creadoras mas carismáticas y reconocidas de esta nueva generación de artistas. Su música une pop y la electrónica como base de una fuerte convicción en sus letras.
A los argentinos Klik & Frik también los conocemos como Frikstailers. Rafa Caivano y Lisandro Sona manejan los ritmos de forma mística. Música de raíz y máquinas electrónicas para una propuesta personal y seductora.
El colombiano Julián Mayorga mezcla como pocos la música tradicional y cultura digital. Su propuesta músical muestra el coraje para avanzar sin pudor en la búsqueda de nuevas ideas emocionantes que amplifican el folclore en el tiempo presente.
Rizha es la representante perfecta de una nueva generación de la música urbana latinoamericana. La joven cantante y actriz argentina hace eletropop contemporáneo y fresco. Intenso y emergente.
Lunes 30 a las 19.00h
El especial tendrá lugar en la Casa de América, en Madrid. Será emitido en directo en streaming en nuestra web y en la app exclusiva de Radio 3. Y en las redes sociales de la emisora con una tecnología innovadora utilizando redes 5G, poniendo en valor la innovación de nuestra emisora.
También podrás escucharlo en Radio 3. Será este lunes 30, de 19 a 20 horas. Solo unos pocos espectadores presenciales, una audiencia muy exclusiva, limitada por el espacio y las circunstancias actuales, podrán asistir. Si quieres obtener una de esas entradas escribe un mail a participaradio3@rtve.es.
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Tendrás que incluir tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al recinto. Puedes consultar nuestra política sobre Protección de Datos aquí: http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html