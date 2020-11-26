La nueva música latinoamericana en Radio 3 Extra

Hay toda una nueva generación de músicos latinoamericanos repletos de energía mostrando con pasión como se cruzan estilos y nacen ideas de mezclar conceptos. En Radio 3 Extra queremos tomarle el pulso a esta nueva escena y lo hacemos con un programa especial desde La Casa de América de Madrid con cuatro nombres de la escena actual latinoamericana.

Javiera Mena es una cantautora chilena del siglo XXI, una de las creadoras mas carismáticas y reconocidas de esta nueva generación de artistas. Su música une pop y la electrónica como base de una fuerte convicción en sus letras.

A los argentinos Klik & Frik también los conocemos como Frikstailers. Rafa Caivano y Lisandro Sona manejan los ritmos de forma mística. Música de raíz y máquinas electrónicas para una propuesta personal y seductora.

El colombiano Julián Mayorga mezcla como pocos la música tradicional y cultura digital. Su propuesta músical muestra el coraje para avanzar sin pudor en la búsqueda de nuevas ideas emocionantes que amplifican el folclore en el tiempo presente.

Rizha es la representante perfecta de una nueva generación de la música urbana latinoamericana. La joven cantante y actriz argentina hace eletropop contemporáneo y fresco. Intenso y emergente.