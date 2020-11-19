El populismo después de Trump

Este domingo tratamos de bautizar un fenómeno político difícil de delimitar y, por tanto, de nombrar. Nuevo populismo, trumpismo, sentimentalización de la política, ola reaccionaria... es difícil entender lo que une a Trump, a Bolsonaro o a Orban, lo que los diferencia de Boris Johnson, de Le Pen, de Abascal... lo que tienen en común los últimos años en las democracias occidentales.

Eso intentaremos hacer este domingo a las 16:00h en Utopías, que en este caso estará conducido por Antonio Vicente. Será un bautizo transoceánico con dos politólogos desde España y dos desde Estados Unidos. A este lado del Atlántico, el profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón y la politóloga y exdirectora de opinión de El País, Máriam Martínez-Bascuñán. Al otro lado, en la costa este, en Nueva York, estará el profesor Ignasi Gozalo-Salellas, autor de la compilación de ensayos El síntoma Trump. Desde Conneticut participa el politólogo y miembro de Politikon, Roger Senserrich.

Con ellos analizaremos los movimientos políticos que están modificando el mapa político de Occidente, sus causas, su alcance, sus diferencias regionales y, cómo no, los movimientos de alternativa a estas corrientes populistas.