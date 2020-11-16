Fallece José Manuel Rodríguez 'Rodri', el maestro de la radio

José Manuel Rodríguez 'Rodri' ha fallecido hoy a los 76 años de edad. Nació en Madrid en 1944 y fue uno de los más importantes radiofonistas españoles. Su carrera estuvo ligada a Radio Peninsular y luego a Radio Nacional de España durante cincuenta años.

Las mañanas de RNE con Pepa Fernández Un verano de Pe a Pa - José Manuel Rodríguez "Rodri" Escuchar audio

Inició su carrera en 1970 en Radio Peninsular y en 1974 colabora en el Primer Programa de Radio Nacional de España, en 'Para vosotros, jóvenes'. Ha permanecido siempre vinculado a la radio pública dejando su huella en diferentes destinos de RNE, en Radio 1, Radio 2 (actualmente Radio Clásica), Radio Exterior y Radio 3, donde en 1979 inició 'Discofrenia' junto a Carlos Tena y Gloria Berrocal formando parte del grupo de profesionales que dio vida a la emisora. Su trayectoria profesional pasa por programas que son historia de la radio en España como 'Pintan Coplas', 'Pop Populares' 'Calle de Europa', 'Cuarto de Estar', 'Clásicos Populares', 'Entre dos luces' o 'Sabor a Noche', entre otros. En 1986 fue nombrado Director de Programas de Radio 3 durante la dirección de Fernando Argenta.

En 2007 fue galardonado con la Antena de Plata por su trayectoria profesional.

Discópolis Discópolis 10.617 - J.M.R. 'Rodri', 40 años de Radio 3 - 08/07/19 rne audio

Una vida íntimamente ligada a la radio y a la música. Caracterizado por ser un hombre todorreneno, también fue componente del grupo musical Los Continentales en los años sesenta. Le recordaremos con cariño, por su dedicación a las ondas y a este medio del que formó parte durante toda su vida, la radio. Gracias y hasta siempre.