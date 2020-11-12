Radio 3 y Monkey Week, la historia de amor continúa

La 12ª edición de Monkey Week se celebra este año del 17 al 22 de noviembre y con un contenido exclusivamente online. Por las circunstancias que se han dado en este peculiar año se ha debido de prescindir de la parte presencial aunque la oferta de este festival/feria profesional sigue siendo tan relevante como siempre. Radio 3 ha acompañado esta aventura desde que Monkey Week se estrenó, hace ya más de una década. En 2020 volvemos a estar presentes en Monkey Week, contra viento y marea y demostrando quer #LaCulturaEsSegura.

Emitiremos dos programas especiales de una hora de duración los días 21 y 22 de noviembre, sábado y domingo, a las 13.00h. En ellos haremos un resumen de lo más destacado de todo lo que ocurra en Sevilla, sede del Monkey Week desde hace unos años. No solo habrá conciertos este año sino también espacios para la reflexión sobre las vicisitudes del sector, muy golpeado por la crisis de la Covid-19.

Los resúmenes se centrarán, principalmente, en los conciertos que darán desde Sevilla María Rodés, Dani, Rebe, Isabel Do Diego, Mourn, Zulu Zulu, Raúl Cantizano con Los Voluble y la noche de Cruzando el charco: cantes de ida y vuelta con Álvaro Romero (RomeroMartín), Bronquio, Rosario La Tremendita, Mopa, Dandy Piranha (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba) y Sebastián Orellana (La Big Rabia).