El periodismo cultural en tiempos extraordinarios

¿Cómo informar de cultura cuando nos hay eventos? ¿Qué contenidos se han abierto paso entre las páginas de las revistas culturales este año? ¿Cómo ha vivido el periodismo cultural el confinamiento?

Este domingo a las 16.00h sentamos a la mesa de Utopías, nuestro programa de debates sobre la cultura, a cuatro periodistas culturales y servimos reflexiones, retos, novedades y muchas ideas.

Ideas y retos sobre los medios de comunicación y la cultura con Isabel Ruiz Lara, responsable del espacio semanal de cine, poesía, música y viajes, Tres en la carretera; de Radio 3; Paula Achiaga, subdirectora de la revista El Cultural, Antón Castro, escritor y periodista, responsable del suplemento Artes y Letras del periódico El Heraldo de Aragón y Paula Corroto periodista cultural de El Confidencial. Moderado por Cristina Moreno.