La ciudad del futuro

Hace tan solo unos meses era difícil imaginar una gran ciudad sin contaminación, sin atascos, tubos de escape y cláxones. Pero sucedió durante el confinamiento de forma inesperada, cuando la actividad se paralizó y se abrieron avenidas y calles al tránsito de los ciudadanos, se adaptaron los espacios para caminar, hacer deporte o, simplemente, respirar aire fresco.

Esta ha sido una de las lecturas en positivo de la covid, porque más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y estas son responsables de las emisiones globales de CO2 pero, también, son parte de la solución.

En este preciso momento hemos comprendido que habitar la ciudad de otra forma no solo es posible sino, además, urgente para una vida sostenible. Hemos contectado con los planteamientos que defiende el urbanismo contemporáneo y que podríamos resumir en una ciudad humanizada, en palabras de Jane Jacobs, una de las urbanistas más influyentes, "las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque, y solo cuando, se crean para todo el mundo".

Estas ideas forman parte ya de las agendas políticas y planes de ordenamiento de algunas ciudades. De ellas vamos a hablar en el próximo Utopias, el espacio para la reflexión y el debate crítico sobre la cultura y los retos del mundo global.

Nos acompañan el profesor Carlos Moreno, es responsable de la cátedra sobre de territorio e innovación de la Universidad de la Sorbona y es el impulsor de "la ciudad los 15 minutos" de París. Se trata de una de las ideas con más impacto en la actualidad, estudia la relación espacio tiempo para la realización de funciones esenciales y plantea una ciudad segmentada frente a la gran ciudad centralizada.

Contaremos con la presencia de Olga Subiros, arquitecta y comisaria del proyecto expositivo Air/Aria/Aire, impulsado por el Instituto Ramón Llul y que ocupará el pabellón catalán de la Biennale di Venezia. La propuesta coloca la calidad del aire y la salud en el centro de las intervenciones, como pide la OMS.

Por eso, incorporamos al realizador Antonio Girón, director del documental Los cuidados, que reflexiona sobre el abordaje de la salud comunitaria en un distrito periférico de Madrid, Vallecas. Relata la experiencia de un modelo abierto al barrio y pionero, del que fue impulsor el reciementemente fallecido Juan Luis Ruiz-Gimenez.

Por último, completa esta mesa de debate Ester Higueras, profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y experta en Medio ambiente y arquitectura, es autora del libro Urbanismo Bioclimático.

Modera Esther Ferrero.