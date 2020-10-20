El pulso de la industria musical desde BIME con Radio 3
- Los días 26, 27, 28 y 29 de octubre Bilbao acoge la 8ª edición del BIME Pro
- Radio 3 te ofrece una programación especial doble en directo los días 28 y 29 de octubre.
Cada año desde hace ocho, la industria de la música busca sus puntos fuertes y flaquezas en los encuentros que acoge el festival BIME de Bilbao. Este 2020, y con la crisis de la Covid-19 como trasfondo, el propio festival podría ser objeto de estudio. Tras la cancelación de su edición musical BIME Live, su formato profesional anuncia un cambio de sede y se mantiene en pie en un momento en el que la industria musical, y las culturales en general, necesitan más apoyo que nunca.
Un año más Radio 3 no faltará a su cita con BIME. En directo desde Bilbao te ofreceremos una programación especial desde el Palacio Euskalduna de la capital vizacaína. El miércoles 28 de octubre, Leyre Guerrero y Jose Manuel Sebastián conducirán un programa especial a las 17 horas por el que pasarán algunos de los ponentes nacionales e internacionales más destacados de este encuentro profesional. Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría tomará el relevo el jueves 29 de octubre. De 9 a 11 de la mañana recogerá las voces más importantes de entre las decenas de ponentes confirmados.
#MásCercaQueNunca, lema de BIME Pro 2020
La industria musical ha perdido desde el comienzo de la pandemia 55.000 millones de euros, 20.000 millones solo por cancelación de festivales. El impacto social de estas cifras supone 2,5 millones de puestos de trabajo afectados. Son cifras que aporta el propio festival para poner en contexto el tema central de la edición 2020 de BIME Pro: la industria de la música tras el impacto de la Covid-19.
Bajo el lema #MásCercaQueNunca, BIME Pro se celebra 26, 27, 28 y 29 de octubre en el Palacio Euskalduna y también online. Tanto ponentes como participantes compartirán un espacio físico y virtual e intervendrán también de forma telemática. Entre los ponentes ya confirmados se encuentran C. Tangana, Jean-Michel Jarre, Mike Malak (agente internacional de Billie Eilish), Tomás Tello (responsable de la supervisión musical de La Casa de Papel) o Rafa Sardina (productor de Michael Jackson, Stevie Wonder, Lady Gaga o Alejandro Sanz), entre otros.
La música en directo conseva su espacio con BIME Live que llevará al centro de la capital vizcaína lo más selecto del talento emergente nacional. Dos noches, 28 y 29 de octubre, en las que algunas de las principales salas de la villa acogerán numerosas actuaciones gratuitas para abrir el abanico BIME a todos los públicos. Están ya confirmados los conciertos de Juárez, Baobabs Will Destroy Your Planet, Bulego, Kings of The Beach, Plágaros, Simona, Playback Maracas, o Verde Pato entre otros.