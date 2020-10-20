El pulso de la industria musical desde BIME con Radio 3

Cada año desde hace ocho, la industria de la música busca sus puntos fuertes y flaquezas en los encuentros que acoge el festival BIME de Bilbao. Este 2020, y con la crisis de la Covid-19 como trasfondo, el propio festival podría ser objeto de estudio. Tras la cancelación de su edición musical BIME Live, su formato profesional anuncia un cambio de sede y se mantiene en pie en un momento en el que la industria musical, y las culturales en general, necesitan más apoyo que nunca.

Un año más Radio 3 no faltará a su cita con BIME. En directo desde Bilbao te ofreceremos una programación especial desde el Palacio Euskalduna de la capital vizacaína. El miércoles 28 de octubre, Leyre Guerrero y Jose Manuel Sebastián conducirán un programa especial a las 17 horas por el que pasarán algunos de los ponentes nacionales e internacionales más destacados de este encuentro profesional. Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría tomará el relevo el jueves 29 de octubre. De 9 a 11 de la mañana recogerá las voces más importantes de entre las decenas de ponentes confirmados.