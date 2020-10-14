Niños Mutantes presentan 'Ventanas' en Radio 3

Desde su Granada natal, Niños Mutantes presentan su último disco, Ventanas, en directo en Radio 3.

Este viernes 16 de octubre a partir de las 22.00h de la noche te espera un concierto en el que los Mutantes mostrarán la riqueza musical y los viajes sonoros que proponen en su nuevo álbum.

Para el grupo será un momento muy especial: la vuelta a los escenarios después de estos meses marcados por la pandemia. Y en un lugar muy especial, su ciudad, y el Teatro CajaGranada.

La banda presentará las canciones de su último álbum, con el "sonido mutante” y las perspectivas diferentes que muestra el disco que publicaron el pasado mes de marzo. También interpretarán clásicos de su discografía que podrás seguir en directo en Radio 3 este viernes. Con los comentarios de Ángel Carmona.