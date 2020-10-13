Radio Exterior de España, emisiones en Onda Corta

Radio Exterior de España, el canal internacional de RNE, emite su programación de lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio e Índico, desde las 16 horas hasta las 24 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), 17 a 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmite en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, 20 a 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

Los sábados y domingos, transmite su señal de 15 a 23 horas UTC, 16 a 24 hora oficial española. Frecuencias de emisión y las zonas de cobertura :

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio e, Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Además de las ocho horas diarias de transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación las 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:

Eutelsat Hotbird 13B: frecuencia 12.302.88 MHz. Polarización vertical.

Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

Intelsat Galaxy 23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 31 de octubre de 2021 hasta el 28 de marzo de 2021.