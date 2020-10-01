Estrenamos 'Buzón de Baile' en Radio 3 Extra

Más contenidos audiovisuales llegan a Radio 3 Extra. Ya puedes ver la primera entrega de 'Buzón de Baile', un nuevo espacio en vídeo que nace con la intención de ser un diccionario gestual. Te invitamos a adentrarte en un espacio en el que la danza y la semántica se cruzan para que nuestros sentidos exploren la manera en que lenguajes como la música y el cuerpo se relacionan.

Conducido por Rigo Pex (Meneo), esta primera entrega lleva por título 'Amplitud' y cuenta con los movimientos de Tania Garrido y Yeison Moreno.

Tania Garrido se dedica a las artes escénicas, a la danza y al teatro físico, tanto como intérprete como coreógrafa. Yeison Moreno es músico y bailarín de danza afro-contemporánea.

En Radio 3 Extra invitamos a bailarines a ser sus propios coreógrafos y Dj's para ayudarnos a descifrar lo que se esconde detrás de un vocablo o una emoción y así disfrutar de la sinestesia que ocurre entre el ritmo y la figura. Bailarines con vocación y espontáneos militantes de los gestos y movimientos del cuerpo. Bienvenidos a 'Buzón de Baile' de Radio 3 Extra.