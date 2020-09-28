Silvia Pérez Cruz presenta su nuevo álbum en Radio 3

Silvia Pérez Cruz publica un nuevo disco, Farsa (género imposible). Una colección de canciones originales con letras propias y algún poema prestado. Un álbum sobre la dualidad de lo que se muestra y lo que realmente somos. Sobre la fragilidad del interior, en estos tiempos de impostura y vacío.

Silvia Pérez Cruz lo ha compuesto dialogando con otras disciplinas artísticas como el cine, la danza, la poesía o el teatro. Una obra muy especial que presentará de una forma también muy especial.

En un programa que realizaremos en directo desde las salas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid este viernes 2 a las 20 horas.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madridrne

Cantará en directo las más destacadas canciones del disco, entre sus cuadros, en un formato exclusivo y también nos contará su inspiración, el entramado emocional de cada una de ellas, el concepto del disco en una conversación con Ángel Carmona. Radio 3 Extra, además, registrará en video, en un espacio tan singular esta actuación para la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.

Y todo ante unos pocos espectadores presenciales, una audiencia muy exclusiva, limitada por el espacio y las circunstancias actuales. Solo 10

oyentes. Si quieres obtener una de esas entradas escribe un mail a participaradio3@rtve.es.

Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Tendrás que incluir tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al recinto.

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