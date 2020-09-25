'Doble tick azul': el nuevo programa del sábado noche

La forma en la que entendemos los sábados por la noche ha cambiado. Aunque hay cosas que siguen igual, como escribir a alguien a quien no debes y que te deje en visto. En Doble tick azul vas a encontrar todo aquello que se mantiene, como la manera en la que nos divertimos, esas cosas que nos hacen reír y todo lo random que nos ofrecen las redes sociales.

No eches de menos el sábado noche. Lola Lara te trae dos horas llenas de música y risas, a partir de este 26 de septiembre, de la mano de Dani Sucutu y Francho PA, vocalistas del grupo Mediapunta, y Guille Hernández.