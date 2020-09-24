La gripe del 18: Diferencias y similitudes con la COVID 19

Un siglo después de la última gran pandemia mundial, la gripe del 18, se ha desatado una nueva emergencia sanitaria, la de la COVID 19.

Sorprenden muchos de los paralelismos entre la mal llamada gripe española y la crisis del coronavirus. En este espacio reflexionamos acerca de esta llamativa circunstancia para tratar de sacar enseñanzas que nos puedan servir en el presente.

La charla discurre sobre presupuestos sociológicos, haciendo especial hincapié en el manejo de las cifras. También se buscan conexiones con otras grandes epidemias del pasado, explorando puntos comunes como ese olvido casi automático que se produce tras la superación de estas catástrofes.

Los contertulios son los mayores expertos sobre la gripe del 18 que podemos encontrar en España.

Beatriz Echeverri: Socióloga investigadora independiente y autora del fundamental “La gripe española. La pandemia de 1918-1919”.

Diego Ramiro: Director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.