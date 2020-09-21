El teatro Fernán Gómez levanta el telón con Madrid es Música (MEM)

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa levantará el telón de la Sala Guirau el próximo 1 de octubre con el festival de música Madrid es Música (MEM) que se podrá ver de manera intermitente hasta el 15 de diciembre.

Madrid es Música (MEM) es un festival confeccionado especialmente para esta temporada que no se enfoca en géneros, ni temáticas monográficas. MEM es una propuesta que incluye flamenco, música ibérica, folk, blues…

MEM comenzará el 1 de octubre con Rodrigo Cuevas y su Trópico de Covandonga, este artista utiliza el arte popular tradicional como una parte más del espectáculo, quizás sea el pilar fundamental junto a la electrónica, el cabaret, el monólogo, el humor y el teatro.

Memento es el nuevo trabajo que presentará Mayte Martín en el escenario de la Sala principal del teatro. El Blues tiene su cita el día 3 de octubre con Madrid Blues All Stars con Jeff Espinoza y Francisco Simón al frente de otros muchos artistas. La unión de Pepe Habichuela y Kiki Morente cerrarán esta primera cita de conciertos de MEM el 4 de octubre.