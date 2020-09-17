Radio 3 en el Mercat de Música Viva de Vic

Este próximo sábado 19 y domingo 20 de 13.00 a 14:00 h. en Radio 3 os ofreceremos un amplio resumen de lo que ha sonado en el Mercat de Música Viva de Vic, en el escenario del Teatro L'Atlántica.

Allí artistas como Maria Arnal i Marcel Bagés, Renaldo y Clara, Queralt Lahoz, Koko Jean Davis & The Tònics, Nakany Kanté y muchísimos otros han presentado sus últimos trabajos ante una platea casi vacía, una situación inaudita pero que ellos han superado con una profesionalidad y una ilusión que les honra y que se transmite en esos directos que queremos haceros llegar a todos y cada uno de vosotros.

En la página web del Mercat encontrareis las grabaciones de las decenas de conciertos que estaban programados y también la posibilidad de asistir a charlas y otras actividades organizadas por este evento. Un gran esfuerzo que queremos compartir este año de manera muy especial desde Radio 3.