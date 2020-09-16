Tomavistas Extra se celebrará entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre

El festival ha conseguido reubicar la mayoría de sus conciertos en IFEMA y La Riviera gracias al apoyo de público, sector, bandas y colaboradores.

Los primeros directos serán los de Natalia Lacunza y dani el próximo 20 de septiembre. La sesión de DJ estará protagonizada por DJ Ópera Primas, representando a la sala El Sol.

El 23 de septiembre tendrán lugar los conciertos de Los Punsetes, Hinds y Nueva Vulcano, junto a Wurli DJ (Wurlitzer Ballroom), y al día siguiente (24 de septiembre) podremos disfrutar de Dorian y L E O, con OchoyMedio DJ del OchoyMedio.

Carolina Durante y Menta actuarán el 25 de septiembre, junto a Say Yes DJ de la Sala Maravillas, y Novedades Carminha y El Cuerpo del Disco lo harán el 26 de septiembre, acompañados por Adrian Le Freak representando a las salas Picnic y Tupperware.

Además, también se ha confirmado el directo de Chucho para el día 2 de octubre, en la sala La Riviera.

Las entradas adquiridas para los shows de Tomavistas Extra que iban a tener lugar del 2 al 10 de septiembre serán válidas para estas nuevas fechas. El aforo para las actuaciones de Carolina Durante y de Novedades Carminha ya está completo, pero se habilitará una lista de espera para los nuevos compradores, para cubrir las posibles devoluciones.