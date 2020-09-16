Queens of the Stone Age, cabezas de cartel de Dcode 2021

Nuevos nombres se suman al cartel de Dcode 2021. Queens of the Stone Age es la primera banda confirmada para actuar en la jornada de viernes en la que será la edición 10 (+1) del festival madrileño.

El grupo liderado por Josh Homme se une así a un cartel en el que están Vetusta Morla, The Hives, Milky Chance, Mando Diao, Mäximo Park, Sidonie, Belako, St Woods, Fuel Fandango y Café Tacvba.

El concierto de Queens of the Stone Age en Dcode 2021 será una de las principales paradas de la esperada vuelta a la carretera de la banda de Josh Homme después de una larga temporada de descanso, solo interrumpida por las versiones y colaboraciones que su líder ha lanzado durante el confinamiento.

Después de haber suspendido la edición en 2020 por la crisis del coronavirus, Dcode celebrará su décimo aniversario en 2021, celebrándose los días 10 y 11 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid.