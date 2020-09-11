Adiós a Jota Mayúscula

  • Ha fallecido en Madrid con 48 años
  • Presentaba El Rimadero en Radio 3 desde 1998
  • Acababa de estrenar el espacio Jammin con Jotamayúscula en Radio 3 Extra
Jotamayúscula
RADIO 3

Se nos ha ido Jota Mayúscula, Jesús Bibang González, responsable de El Rimadero de Radio 3.

En Radio 3 Extra estaba al frente de los contenidos audiovisuales Hablando con la agujas y, esta nueva temporada, de un espacio recién estrenado, Jammin con Joyamayúscula. Tenía 48 años.

Siglo 21Siglo 21 - Adiós a Jota Mayúscula - 11/09/20

Siglo 21 - Adiós a Jota Mayúscula - 11/09/20rne audio

Pionero del rap en España

Jota Mayúscula fue parte del grupo El Club De Los Poetas Violentos (luego CPV) y un pionero de la música urbana en nuestro país.

Grabó discos en solitario que son clave en el género del rap, como Hombre negro soltero busca, y también produjo a otros artistas a los que ayudó a crear un sonido propio. Su legado incluye colaboraciones con artistas como Mala Rodríguez o los Violadores del Verso.

Jota Mayúscula en Radio 3

Se incorporó a Radio 3 en 1998 con su carisma en el micrófono para hacer un programa mítico como El Rimadero, que en sus primeras temporadas hizo junto a Frank T y luego en solitario.

Este fue su último programa en esta casa:

El rimaderoEl Rimadero - Volvemos - 06/09/20

El Rimadero - Volvemos - 06/09/20rne audio

Con la creación de la plataforma Radio 3 Extra, Jota Mayúscula comenzó a hacer también contenidos audiovisuales en su famoso estudio, uno de los epicentros del hip-hop español. Desde su estudio presentaba 'Hablando con las Agujas':

Hablando con las agujasHablando con las agujas - Volveremos - 31/07/2020

Hablando con las agujas - Volveremos - 31/07/2020rtve play

Jammin con Joyamayúscula era su nuevo proyecto creativo en Radio 3 Extra.

Jammin con JotamayúsculaJammin con Jotamayúscula - Suilma Aali - 04/09/20

Jammin con Jotamayúscula - Suilma Aali - 04/09/20rtve play

Apasionado, siempre de buen humor, amante de la música. Le recordaremos como compañero, como artista y como amigo.

Jota Mayúscularne