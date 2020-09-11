Adiós a Jota Mayúscula
- Ha fallecido en Madrid con 48 años
- Presentaba El Rimadero en Radio 3 desde 1998
- Acababa de estrenar el espacio Jammin con Jotamayúscula en Radio 3 Extra
Se nos ha ido Jota Mayúscula, Jesús Bibang González, responsable de El Rimadero de Radio 3.
En Radio 3 Extra estaba al frente de los contenidos audiovisuales Hablando con la agujas y, esta nueva temporada, de un espacio recién estrenado, Jammin con Joyamayúscula. Tenía 48 años.
Pionero del rap en España
Jota Mayúscula fue parte del grupo El Club De Los Poetas Violentos (luego CPV) y un pionero de la música urbana en nuestro país.
Grabó discos en solitario que son clave en el género del rap, como Hombre negro soltero busca, y también produjo a otros artistas a los que ayudó a crear un sonido propio. Su legado incluye colaboraciones con artistas como Mala Rodríguez o los Violadores del Verso.
Jota Mayúscula en Radio 3
Se incorporó a Radio 3 en 1998 con su carisma en el micrófono para hacer un programa mítico como El Rimadero, que en sus primeras temporadas hizo junto a Frank T y luego en solitario.
Este fue su último programa en esta casa:
Con la creación de la plataforma Radio 3 Extra, Jota Mayúscula comenzó a hacer también contenidos audiovisuales en su famoso estudio, uno de los epicentros del hip-hop español. Desde su estudio presentaba 'Hablando con las Agujas':
Jammin con Joyamayúscula era su nuevo proyecto creativo en Radio 3 Extra.
Apasionado, siempre de buen humor, amante de la música. Le recordaremos como compañero, como artista y como amigo.