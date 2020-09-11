Se nos ha ido Jota Mayúscula, Jesús Bibang González, responsable de El Rimadero de Radio 3.

En Radio 3 Extra estaba al frente de los contenidos audiovisuales Hablando con la agujas y, esta nueva temporada, de un espacio recién estrenado, Jammin con Joyamayúscula. Tenía 48 años.

Siglo 21 Siglo 21 - Adiós a Jota Mayúscula - 11/09/20 rne audio

Pionero del rap en España Jota Mayúscula fue parte del grupo El Club De Los Poetas Violentos (luego CPV) y un pionero de la música urbana en nuestro país. Grabó discos en solitario que son clave en el género del rap, como Hombre negro soltero busca, y también produjo a otros artistas a los que ayudó a crear un sonido propio. Su legado incluye colaboraciones con artistas como Mala Rodríguez o los Violadores del Verso.