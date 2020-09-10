Nuevas músicas: desarrollo de propuestas emergentes en tiempos de Covid-19
- Con Luis Fernández, Meri Lane y Carlos Galán
- Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3
Esta semana en Utopías hablamos de la escena musical emergente de nuestro país, semillero de propuestas innovadoras y reflejo de las inquietudes culturales y vitales de las nuevas generaciones. Una escena que, en este 2020, también se ha visto afectada por la crisis del la Covid-19, dificultando la aparición y el desarrollo de nuevos talentos.
Para ello, contamos con representantes de tres de los sellos discográficos independientes que mejor vienen trabajando en los últimos años con jóvenes bandas y solistas y analizamos con ellos los retos añadidos que la nueva situación plantea de cara al futuro.
Intervienen en el debate moderado por Gustavo Iglesias:
- Carlos Galán (Subterfuge Records)
- Meri Lane (Luup Records)
- Luis Fernández (Sonido Muchacho)
Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.