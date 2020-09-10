Nuevas músicas: desarrollo de propuestas emergentes en tiempos de Covid-19

Esta semana en Utopías hablamos de la escena musical emergente de nuestro país, semillero de propuestas innovadoras y reflejo de las inquietudes culturales y vitales de las nuevas generaciones. Una escena que, en este 2020, también se ha visto afectada por la crisis del la Covid-19, dificultando la aparición y el desarrollo de nuevos talentos.

Para ello, contamos con representantes de tres de los sellos discográficos independientes que mejor vienen trabajando en los últimos años con jóvenes bandas y solistas y analizamos con ellos los retos añadidos que la nueva situación plantea de cara al futuro.

Intervienen en el debate moderado por Gustavo Iglesias:

- Carlos Galán (Subterfuge Records)

- Meri Lane (Luup Records)

- Luis Fernández (Sonido Muchacho)

Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.