Sónar presenta Sónar+D CCCB 2020

Este 18 y 19 de septiembre, Sónar llega con un formato nuevo, a través de más canales que nunca. Por un lado como plataforma audiovisual y digital, con toda su programación desde la web en dos canales de streaming gratuito y en contenidos exclusivos on demand. Además, tomará durante ambos días el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) con actividades presenciales en vivo, con aforos limitados.

La programación en directo vía streaming tendrá lugar el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, entre las 10:30h de la mañana y las 02:00h de la madrugada a través de www.sonar.es y www.sonarplusd.com. Las actividades presenciales en el CCCB se celebrarán los dos días entre las 10:30h de la mañana y las 00:00h de la noche, mientras que las sesiones de DJ desde la Torre d’Alta Mar podrán seguirse únicamente online de 12:00h del mediodía hasta la medianoche.

Los contenidos de vídeo bajo demanda estarán disponibles de forma ininterrumpida desde el inicio del festival, el viernes a las 10:30h de la mañana, y hasta su cierre el sábado noche a las 02:00h.