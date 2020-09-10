Jean-Michel Jarre, Tini o Nacho Vegas, nuevas confirmaciones para el BIMEPRO
Un año más Bilbao acogerá el Congreso Profesional BIME PRO, que reúne a los profesionales de la industria musical de todo el mundo y que este año es más esperado y necesario que nunca ante la actual situación de paralización del sector como consecuencia de la Covid19.
La industria de la música, que mueve cada año en torno a los 50.000 millones de dólares en todo el mundo y que supone en nuestro país el 0,5 del PIB, está siendo un sector especialmente castigado y este es un momento crucial que requiere que los profesionales estén #máscercaquenunca.
El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, la cantante argentina Tini, conocida por encarnar a Violetta y hoy referente de la música urbana, la presidenta de Universal Music Publishing Group LATAM y USA Latin, Alexandra Lioutikoff, el CEO de European Festivals en AEG Presents, James King; y el cantautor Nacho Vegas, son los nuevos nuevos nombres confirmados.
El congreso acogerá el primer encuentro de Music Supervisors, para conocer a los profesionales que seleccionan música para el sector audiovisual.
Diferentes formatos, múltiples espacios
Las actuales medidas sanitarias obligan a que este año el encuentro se celebre de una manera híbrida, combinando charlas presenciales y online durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre. El Palacio Euskalduna será sede del programa presencial, pero todo el contenido podrá seguirse a través de la plataforma que desde hoy ya está disponible en bime.net.
En respuesta al interés generado por la música en los últimos meses y con el espíritu de compartir conocimiento y opinión, por primera vez, el congreso ofrece también la posibilidad al público general de acceder a contenidos de manera gratuita, previa inscripción. Además del Palacio Euskalduna, una amplia red de espacios de Bilbao (restaurantes, comercios, museos,..) acogerán a los asistentes y serán testigos de las reuniones y conversaciones de las que saldrán muchas de las decisiones que determinarán el futuro del sector.