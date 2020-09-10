Jean-Michel Jarre, Tini o Nacho Vegas, nuevas confirmaciones para el BIMEPRO

Un año más Bilbao acogerá el Congreso Profesional BIME PRO, que reúne a los profesionales de la industria musical de todo el mundo y que este año es más esperado y necesario que nunca ante la actual situación de paralización del sector como consecuencia de la Covid19.

La industria de la música, que mueve cada año en torno a los 50.000 millones de dólares en todo el mundo y que supone en nuestro país el 0,5 del PIB, está siendo un sector especialmente castigado y este es un momento crucial que requiere que los profesionales estén #máscercaquenunca.

El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, la cantante argentina Tini, conocida por encarnar a Violetta y hoy referente de la música urbana, la presidenta de Universal Music Publishing Group LATAM y USA Latin, Alexandra Lioutikoff, el CEO de European Festivals en AEG Presents, James King; y el cantautor Nacho Vegas, son los nuevos nuevos nombres confirmados.

El congreso acogerá el primer encuentro de Music Supervisors, para conocer a los profesionales que seleccionan música para el sector audiovisual.

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