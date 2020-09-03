Utopías
Una vuelta a las raíces: música popular e identidad cultural
- Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3
- Con Soleá Morente, Antonio Arias y más invitados
RADIO 3
Esta semana en Utopías hablamos de la música popular y su papel como generador de identidades culturales y como vehículo de transmisión de las raíces de los pueblos. Además, abordamos su evolución a lo largo del siglo XXI, la situación actual o su fusión con otros géneros contemporáneos.
Lo hacemos acompañados de cuatro artistas que desde distintos ángulos han abrazado la música popular a lo largo de sus carreras profesionales.
Intervienen en el debate moderado por Constan Sotoca:
- Soleá Morente, artista caracterizada por fusionar la tradición flamenca con el pop de vanguardia y Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras en el año 2018.
- Antonio Arias, líder de Lagartija Nick y uno de los principales artífices de Omega, una de las obras más importantes de la historia de la música española que supuso la fusión definitiva del flamenco el rock.
- Diego Galaz, compositor, multinstrumentista e integrante de Fetén Fetén.
- Guadi Galego, cantante y multinstrumentista, Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe de España en el año 2020 por su obra Immersión que cuenta con canciones en siete lenguas (gallego, portugués, vasco, catalán, aranés, asturiano y castellano).
Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.