Una vuelta a las raíces: música popular e identidad cultural

Esta semana en Utopías hablamos de la música popular y su papel como generador de identidades culturales y como vehículo de transmisión de las raíces de los pueblos. Además, abordamos su evolución a lo largo del siglo XXI, la situación actual o su fusión con otros géneros contemporáneos.

Lo hacemos acompañados de cuatro artistas que desde distintos ángulos han abrazado la música popular a lo largo de sus carreras profesionales.

Intervienen en el debate moderado por Constan Sotoca:

Soleá Morente , artista caracterizada por fusionar la tradición flamenca con el pop de vanguardia y Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras en el año 2018.

, artista caracterizada por fusionar la tradición flamenca con el pop de vanguardia y Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras en el año 2018. Antonio Arias , líder de Lagartija Nick y uno de los principales artífices de Omega, una de las obras más importantes de la historia de la música española que supuso la fusión definitiva del flamenco el rock.

, líder de Lagartija Nick y uno de los principales artífices de Omega, una de las obras más importantes de la historia de la música española que supuso la fusión definitiva del flamenco el rock. Diego Galaz , compositor, multinstrumentista e integrante de Fetén Fetén.

, compositor, multinstrumentista e integrante de Fetén Fetén. Guadi Galego, cantante y multinstrumentista, Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe de España en el año 2020 por su obra Immersión que cuenta con canciones en siete lenguas (gallego, portugués, vasco, catalán, aranés, asturiano y castellano).

Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.