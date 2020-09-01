Nueva temporada en Radio 3: reivindica tu sensibilidad

Comenzamos una nueva temporada, como siempre, con nuestros ingredientes habituales: la cultura, la música de calidad y la creatividad. Para reivindicar la sensibilidad y la pasión.

La tarde de los domingos tendrá la firma de Isabel Coixet. La cineasta presentará cada semana un programa muy especial titulado Alguien debería prohibir los domingos por la tarde. Ese momento de la semana estará acompañado por música, libros, películas, lugares recomendados y comentados por ella.

Pero hay más. El programa despertador de Radio 3, la primera parte de Hoy Empieza Todo, adelanta su inicio a las 6.00h de la mañana. Desde ese instante y hasta las 9.00h, con el ritmo habitual de Ángel Carmona y compañía.

Efecto Doppler, nuestro magazine cultural de cada noche será presentado por Esther Ferrero a las 21.00h. Y Todos Somos Sospechosos, con Laura González, cambia de horario para pasar a la 1.00h de la madrugada.

Los sábados por la tarde, a las 16.00h llegará El Club, con Carlangas y Natalia Ferviú, un espacio interactivo y heterodoxo para el fin de semana.

Además, todos nuestros magazine renuevan sus equipos con nuevos colaboradores y secciones.

Zapatilla de Radio 3 Extrarne