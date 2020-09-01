Monkey Weekend cancela su edición de 2020

No habrá cuarta edición de Monkey Weekend en 2020.

El festival ha anunciado hoy su cancelación, prevista inicialmente para los días 12 y 13 de junio, debido a la crisis causada por el coronavirus.

A principios de mayo, previendo que el evento tampoco se iba a poder desarrollar en el mes de junio, la organización de Monkey Weekend anunció que un aplazamiento con fecha aún por determinar.

Ahora, la noticia es que no habrá Monkey Weekend en 2020, ya que no se ha podido encontrar un recinto que cumpla los requisitos para poder celebrar Monkey Weekend en condiciones de seguridad durante la pandemia.

Grupos como Mujeres, Melenas, Pantocrator, La Trinidad o Mediapunta iban a actuar en esta edición de Monkey Weekend que se suspende hasta 2021, cuando la música en directo volverá a sonar en El Puerto de Santa María (Cádiz).