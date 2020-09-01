El Mercat de Música Viva de Vic presenta la programación de una 32º edición excepcional

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) pone en marcha una 32º edición excepcional, adaptada a las circunstancias actuales. En medio de la crisis causada por el Covid-19, el Mercat se reinventa para continuar ofreciendo una amplia oferta a los profesionales del sector y una programación singular y diversa, cargada de estrenos para todos los públicos. El Mercat cerrará la semana con música en directo en varios espacios de Vic, con actuaciones que cumplirán la normativa sanitaria vigente en septiembre.

Les actividades dirigidas a profesionales, MMVV Pro Catalan Arts se harán en formato virtual desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre a partir de cuatro ejes: conciertos grabados en exclusiva y en alta calidad, pitchings, webinars y Speed Meetings.

La cartelera de conciertos online se abrirá con Maria Arnal y Marcel Bagés presentando su nuevo trabajo. La programación completa pretende ser singular, diversa y para todos los públicos, con conciertos grabados en el Teatro de la Atlántida y que se ofrecerán del 14 al 19 de septiembre con hasta 8 conciertos diarios.

El MMVV finalizará la semana ofreciendo una programación de conciertos presenciales en Vic. El aforo y el protocolo estará marcado por las medidas de seguridad sanitarias vigentes en ese momento. Los conciertos serán el viernes 18 y el sábado 19 y aunque la programación aún está en curso, ya figuran en cartel los nombres de Ginestà, Pau Vallvé, Blaumut, Gemma Humet, Gerard Aledo, Massa, Le Nais y Riders of the Canyon, el crossover de Joana Serrat, Roger Usar, Ana Rosi & Marta Roma, Yexza Lara, Marta Delmont y Matthew McDaid.