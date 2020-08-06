Sonorama Ribera suspende su edición especial prevista para agosto de 2020

Sonorama Ribera 2020 suspende la celebración de una edición especial del festival que había prevista para los días 14 y 15 de agosto en Aranda de Duero.

Izal, Miss Caffeina, León Benavente, Sidonie, Varry Brava, Shinova, Comandante Twin y Arde Bogotá eran las ocho bandas que formaban parte del cartel de un Sonorama 2020 en formato reducido, sin entradas a la venta y que te íbamos a ofrecer en directo en Radio 3.

Cartel de Sonorama 2020rne

Debido a un rebrote de coronavirus en Aranda de Duero y su comarca, la organización del festival, el Hospital y el Ayuntamiento de la localidad burgalesa han decidido suspender la celebración del evento.

Éste es el comunicado que ha lanzado el festival:

Sonorama Ribera 2020 va a ser un festival dedicado a aquellas personas que a lo largo de la crisis sanitaria que estamos viviendo han estado cuidándonos en primera línea de batalla. Desgraciadamente, la situación en Aranda de Duero y su comarca vuelve a ponerlos en ese lugar y por ello debemos comunicar el aplazamiento de esta edición tan especial. Ahora lo esencial es velar por la salud y la seguridad de todos y debemos estar al lado de estos colectivos esenciales para darles todo el apoyo y la fuerza que necesitan para salir de ésta. En los próximos días os informaremos de las nuevas fechas.