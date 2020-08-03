'Utopías', un nuevo programa de Radio 3 con debates sobre la cultura y las industrias culturales

Estrenamos un nuevo programa para debatir sobre la cultura. Utopías son conversaciones críticas sobre creatividad y el arte. Un espacio abierto al intercambio de ideas en torno al mundo de la cultura. Un tiempo abierto a la reflexión sobre la creatividad, las industrias culturales y la pasión por las manifestaciones artísticas en el siglo XXI. Podrás escucharlo los domingos a partir del 5 de julio, entre las 16.00h y las 17.00h de la tarde.

Los prejuicios lingüísticos: conservación, transmisión y diversidad de las lenguas en España

En el estreno de Utopías hablamos de cómo ha afectado el coronavirus a la música. Después, charlamos sobre autoficción, de cine, de cultura urbana, filosofía y danza, libros y árboles y poesía.

En esta novena edición de Utopías nos adentramos en el mundo de las palabras o sobre las palabras en el mundo. Hablamos sobre la diversidad del lenguaje en España y sobre sus prejuicios. Nos acompañan:

Juan Carlos Moreno: Catedrático del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid.

Miren Azkarate: Política, catedrática de Filología vasca y Académica de número de la Real Academia de la Lengua Vasca.

Humberto Hernández: Presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Doctor en Filología y Catedrático de la Universidad de La Laguna.