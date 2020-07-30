Agosto con Radio 3

Que éste es el verano de un año muy especial ya lo sabemos. Y que tenemos que recuperar, entre todos, la pasión, la emoción, también lo sabemos.

Este 2020 formará parte de nuestras vidas de una manera que no olvidaremos. La crisis del coronavirus nos ha traído la nueva normalidad. Este verano no estaremos en los festivales para ofrecértelos en directo y tendremos que recuperar poco a poco el pulso de los conciertos, del cine o de las artes escénicas.

Pero en Radio 3 sabes que amamos la cultura porque nos hace vivir más, ser más libres, emocionarnos. Para este verano especial hemos preparado una propuesta especial. Con programas en Radio 3 y en Radio 3 Extra para investigar nuevos formatos y lenguajes.

Novedades en Radio 3 Extra En Radio 3 Extra Control+Alt+Supr reflexiona sobre el reinicio que nos ha provocado la pandemia en nuestra condición como seres humanos. El medioambiente, la ética o la ciencia, contado por voces autorizadas de la filósofa y las ciencias sociales. La electrónica suena en TransMúsica Express, el espacio en el que los creadores son los protagonistas de un viaje musical que trasciende el baile y la noche asociados a esta escena.