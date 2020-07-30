Agosto con Radio 3
- Nuevos programas llegan a Radio 3 y Radio 3 Extra
Que éste es el verano de un año muy especial ya lo sabemos. Y que tenemos que recuperar, entre todos, la pasión, la emoción, también lo sabemos.
Este 2020 formará parte de nuestras vidas de una manera que no olvidaremos. La crisis del coronavirus nos ha traído la nueva normalidad. Este verano no estaremos en los festivales para ofrecértelos en directo y tendremos que recuperar poco a poco el pulso de los conciertos, del cine o de las artes escénicas.
Pero en Radio 3 sabes que amamos la cultura porque nos hace vivir más, ser más libres, emocionarnos. Para este verano especial hemos preparado una propuesta especial. Con programas en Radio 3 y en Radio 3 Extra para investigar nuevos formatos y lenguajes.
Novedades en Radio 3 Extra
En Radio 3 Extra Control+Alt+Supr reflexiona sobre el reinicio que nos ha provocado la pandemia en nuestra condición como seres humanos. El medioambiente, la ética o la ciencia, contado por voces autorizadas de la filósofa y las ciencias sociales.
La electrónica suena en TransMúsica Express, el espacio en el que los creadores son los protagonistas de un viaje musical que trasciende el baile y la noche asociados a esta escena.
Nuevos programas en Radio 3
En Radio 3 ya han arrancado las emisiones de Utopías, un espacio abierto al intercambio de ideas en torno al mundo de la cultura. Un tiempo abierto a la reflexión sobre la creatividad, las industrias culturales y la pasión por las manifestaciones artísticas en el siglo XXI.
Y Ahora Qué?, con Álex Gara, será un espacio nocturno para mentes inquietas. Tendencias, música y cultura te esperan a las doce de la noche del lunes al jueves. La noche de los viernes, Groovy Nights con Constan Sotoca, para explorar los sonidos que proponen una nueva generación de artistas que fusionan jazz contemporáneo con música electrónica, funk, hip hop, neo-soul o R&B. Y vuelven las playlsits de En Bucle, con María Taosa.
Te proponemos también No dormirás, un programa de Clara Vilar; radio en las zonas oscuras de la imaginación para temblar juntos en medio de la noche. Sin Estereotipos, con Lola Lara, a propósito de las redes sociales con las que creemos que conocemos a todo el mundo. En Wasabi nos ocupamos del J-Pop, J-Rock , Visual-k, Anison, Kawaii Metal, J-Core… un recorrido musical a través de la cultura japonesa.
Mas novedades: la cultura latinoamericana contemporánea es la protagonista de Conexión Guiro, con Alba Urrutia. Y nace Doce Pulgadas, espacio en torno a un gran disco, una historia. Recuperamos Fuera De Carta, con Ángela Ruiz, para ponerle banda sonora al comer. Y también Gente Decente, de Clara Vilar, para desconectar de todo y perderte, y Sin Derecho De Admisión, con Jorge Agüero y Guillermo Hernández, en lo que será de nuevo un club after con espíritu de chiringuito de playa.