Festivales

Dcode celebrará su décimo aniversario en 2021

  • La edición de 2020, que iba a ser la décima, se pospone un año, hasta septiembre de 2021
  • Ya están confirmados Vetusta Morla, The Hives, Fuel Fandango, Belako...
Artistas que actuarán en la segunda jornada de Dcode 2021
RTVE.es

La celebración de los diez años de Dcode tendrá que esperar. El festival madrileño albergará su edición 10+1 en septiembre de 2021, cuando la música en directo volverá a sonar en la Universidad Complutense de Madrid.

Las fechas elegidas son los días 10 y 11 de septiembre de 2021 y ya están confirmados los artistas que actuarán el sábado: Vetusta Morla, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maximo Park, Belako, The Hives, Milky Chance, Café Tacvba y St Woods.

A partir de ahora, Dcode tiene por delante 14 meses para configurar el cartel del viernes, que contará con 10 nombres nacionales e internacionales.

Los abonos y entradas adquiridos para la edición de 2020 serán válidos para 2021, cuando Dcode celebre su aniversario y el reencuentro con los dcoders.