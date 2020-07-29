Dcode celebrará su décimo aniversario en 2021

La celebración de los diez años de Dcode tendrá que esperar. El festival madrileño albergará su edición 10+1 en septiembre de 2021, cuando la música en directo volverá a sonar en la Universidad Complutense de Madrid.

Las fechas elegidas son los días 10 y 11 de septiembre de 2021 y ya están confirmados los artistas que actuarán el sábado: Vetusta Morla, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maximo Park, Belako, The Hives, Milky Chance, Café Tacvba y St Woods.

A partir de ahora, Dcode tiene por delante 14 meses para configurar el cartel del viernes, que contará con 10 nombres nacionales e internacionales.

Los abonos y entradas adquiridos para la edición de 2020 serán válidos para 2021, cuando Dcode celebre su aniversario y el reencuentro con los dcoders.