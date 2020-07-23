¡Disfruta de la 10ª edición de Surf en la Azotea!

Un año más se cierra la temporada de El Sótanode Radio 3 con un episodio tan inusual como sumamente especial. Se trata de el volumen 10 de la colección Surf en la Azotea.

Durante diez años consecutivos, toda una década, hemos confeccionado desde nuestra playa subterránea una selección de pasajes paradisíacos y evocadores, escogidos de nuestras valijas particulares del surf y la música instrumental.

Surf en la Azotea es un programa sin palabras ni interrupciones, una sesión musical pensada para una puesta de sol. Junto al audio del podcast puedes descargarte unas portadas diseñadas para la ocasión con todos los grupos y títulos de canciones. Así podrás fabricarte tu propio CD con esta sesión de atardecer y que te acompañe durante el verano cuando vayas a la playa, a la montaña o a la azotea.