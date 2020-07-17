TransMúsica Express, la música electrónica en Radio 3 Extra

Este verano, todos los viernes en Radio 3 Extra, la música electrónica con los protagonistas de la escena.

TransMúsica Express un tren sonoro que cada viernes plantea una travesía en la que viajar por la vida y música de los protagonistas de la escena electrónica.

Artistas, promotores y sellos discográficos de referencia serán los responsables de guiarnos por el trayecto sonoro que les ha llevado a destinar su pasión y esfuerzos a los sintetizadores y las cajas de ritmo.

Embárcate con nosotros y transita caminos que van más allá del baila la noche asociados a esta escena

Arrancamos en esta primera entrega del verano con el productor y DJ Merca Bae, uno de los nombres más importantes de la música urbana nacional, conocido por su trabajo con artistas como Bad Gyal, Erik Urano o María Escarmiento.