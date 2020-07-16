El productor de Michael Jackson y Lady Gaga, el agente de Billie Eilish y el supervisor musical de "La casa de papel" están entre los primeros confirmados para la 8ª edición de BIME PRO, además de las 100 asociaciones más representativas de la industria musical de Europa y América para debatir sobre el futuro del sector tras la cancelación de más de 800.000 conciertos a nivel mundial en lo que va de año.

Bajo el lema #máscercaquenunca, el congreso hace un llamamiento a reunirse de nuevo y seguir avanzando de la mano. Esta edición se extienda un día extra, pasando de 3 a 4 jornadas, celebrándose en formato híbrido los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2020.