Flamenco on Fire desvela los primeros artistas de su edición 2020

Flamenco on Fire ha desvelado los nombres de los primeros artistas confirmados de su VII edición, que se celebrará entre el 26 y el 30 de agosto en Pamplona/Iruña, y que contará por primera vez con una jornada inaugural en Tudela.

Una vez más, el festival reunirá sobre los escenarios a las propuestas más representativas e interesantes de la escena flamenca actual. Miguel Poveda, Vicente Amigo, Farruquito, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta, Pitingo y Chano Domínguez con la Orquesta Sinfónica de Navarra dirigida por Óliver Díaz serán los protagonistas de una serie de grandes conciertos a los que próximamente se añadirán más artistas y actividades.

Flamenco on Fire 2020 adapta el formato de esta edición para cumplir las directrices y recomendaciones de las autoridades sanitarias, en estrecha coordinación con las mismas. De esta forma, tanto las actividades en recintos cerrados como aquellas al aire libre, contarán con protocolos de prevención adicionales a los establecidos por las autoridades.