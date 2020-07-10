Radio 3 Extra presenta 'Control+Alt+Supr'

Buscamos respuestas al terremoto que el coronavirus ha supuesto en casi todos los ámbitos. Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, presenta este nuevo programa en vídeo en el que nos preguntamos sobre la identidad como especie, el medioambiente, la política, el periodismo, la ética, la ciencia, la privacidad...

Cada semana analizamos ese "reinicio" social en entrevistas cruzadas que reflexionan a largo plazo sobre lo que esta crisis podría enseñarnos... si quisiéramos aprender. Ángel Carmona y Antonio Vicente dialogan con personalidades de la vida intelectual en busca de respuestas a las interrogantes que la pandemia mundial nos puesto delante.