Radio 3 Extra presenta 'Control+Alt+Supr'
- Una reflexión sobre las lecciones que nos ha dejado la crisis del coronavirus
- Dirigido por Ángel Carmona y Antonio Vicente y editado por Clara Vilar
Buscamos respuestas al terremoto que el coronavirus ha supuesto en casi todos los ámbitos. Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, presenta este nuevo programa en vídeo en el que nos preguntamos sobre la identidad como especie, el medioambiente, la política, el periodismo, la ética, la ciencia, la privacidad...
Cada semana analizamos ese "reinicio" social en entrevistas cruzadas que reflexionan a largo plazo sobre lo que esta crisis podría enseñarnos... si quisiéramos aprender. Ángel Carmona y Antonio Vicente dialogan con personalidades de la vida intelectual en busca de respuestas a las interrogantes que la pandemia mundial nos puesto delante.
Episodio 1: confinados en La Red
En esta primera entrega nos planteamos cómo la pandemia nos ha confinado en La Red. El aislamiento físico impuesto por la cuarentena se ha compensado con un tsunami de hiperconectividad.
La periodista especializada en redes y privacidad, Marta Peirano, nos acompaña por los distintos ámbitos de este proceso. Desde el uso de los datos por empresas y estados hasta el impacto en nuestra concepción de las relaciones sociales. En este viaje nos acompañan también Selva Orejón, experta en reputación digital, y Ángel Gómez de Ágreda, autor de Mundo Orwell.
Con edición de Clara Vilar, Angel Carmona y Antonio Vicente plantean preguntas sobre este reseteo. Desde Radio 3 Extra con la voluntad de reflexionar y abrir debates sobre este tiempo.