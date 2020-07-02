Tomavistas Extra: ocho noches de conciertos en septiembre de 2020

Este 2020 habrá Tomavistas. De manera excepcional el festival se reinventa bajo el nombre de Tomavistas Extra para ofrecer una edición diferente.

Entre el 3 y el 10 de septiembre habrá dos conciertos por noche en el Parque Enrique Tierno Galván (Madrid), localización habitual del festival Tomavistas, que volverá a su formato habitual en 2021.

El aforo de Tomavistas Extra será limitado y la programación incluirá además sesiones DJ, oferta gastronómica y más sorpresas aún por anunciar.

Cartel de Tomavistas Extra 2020rne

3 de septiembre: Dorian y L E O Con 15 años de historia como grupo, los barceloneses Dorian volverán a Madrid mientras se encuentran inmersos en la grabación del que será su séptimo álbum. También actuará el músico argentino L E O, que ha colaborado con Marc Gili (Dorian) y Santi Balmes (Love of Lesbian) y presentará por primera vez en directo en España su primer EP en solitario, Media Parte, que publicará este mes de julio.

4 de septiembre: Carolina Durante y Menta Dos de las bandas emblema del sello madrileño Sonido Muchacho compartirán cartel el viernes 4 de septiembre. Carolina Durante llegará con las nuevas canciones que han ido desvelando durante el confinamiento y que están recogidas en Del horno a la boca, EP que publicarán a finales de agosto. Menta es un sexteto de reciente formación con base en Madrid. La crisis del coronavirus les ha impedido dar su primer concierto pero no ha evitado que publicaran un EP debut con tres maravillosos himnos.

5 de septiembre: Novedades Carminha y El Cuerpo del Disco Aún faltan detalles por desvelar pero la actuación de Novedades Carminha en Tomavistas Extra va a ser irrepetible. La banda gallega tocará con una formación ampliada repasando sus éxitos desde el prisma de Orquesta Novedades. Habrá también sesión DJ a cargo de los hermanos Eloi y Yayo, fundadores del colectivo El Cuerpo del Disco.

6 de septiembre: Los Punsetes y Anabel Lee Los Punsetes han publicado siete álbumes en 16 años de carrera musical. El último se llama Aniquilación y lo presentarán en directo a golpe de energía y punk. Anabel Lee es una nueva banda de punk pop con un solo single editado hasta la fecha. "Comprada" es el adelanto del que será su álbum debut, que enseñarán en directo en Tomavistas.

7 de septiembre: Chucho y Tulsa Fernando Alfaro montó Chucho en 1997 tras la disolución de Surfin' Bichos. En Tomavistas Extra presentarán en directo su último disco, Corazón Roto y Brillante. Tulsa es el proyecto de la artista vasca Miren Iza, que regalará al público madrileño lo mejor de sus cuatro trabajos discográficos.

8 de septiembre: Nueva Vulcano y Yawners Noche de La Castanya en Tomavistas Extra con las actuaciones de dos de las bandas más relevantes del sello catalán. Nueva Vulcano tienen listo su quinto disco y se presentarán en Tomavistas Extra con canciones nuevas y un repaso a lo mejor de su discografía. Yawners, el proyecto de Elena Nieto, llevarán al Tierno Galván las canciones de Just calm down (2019), su primer disco. Aparecerán en formato trío con Teresa Iñesta (Repion) a la batería y Tomás Rey (Ordesa) al bajo.

9 de septiembre: Javiera Mena y Monterrosa La chilena Javiera Mena nos enseñará cómo suenan sus nuevas canciones en directo en Tomavistas Extra. Está a punto de publicar su quinto disco, del que ya conocemos dos adelantos: "Flashback" y "Corazón astral". Monterrosa es un dúo de technopop formado por Rocío Chillers y Esnórquel DJ. Debutaron en 2019 con el disco Latencia y han lanzado dos EPs este año 2020, Música ligera y Última conexión.