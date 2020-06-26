Radio 3 galardonada por la Feria del Libro de Gijón por el fomento a la lectura

El jurado de los Premios de la Feria del Libro de Xixón 2020, ha decidido conceder el Premio al Fomento de la Lectura en reconocimiento a una labor profesional de promoción de la lectura en el ámbito nacional a Radio 3.

En palabras del jurado “por su trayectoria en el mundo cultural y su labor difusora desde una perspectiva plural, dinámica e integradora de las distintas facetas y tendencias culturales”.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar durante la Feria del Libro de Xixón 2020, del 24 al 27 de septiembre.