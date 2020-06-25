Bilbao BBK Live UDA, una edición online del festival para 2020

Días después de haber aplazado el Bilbao BBK Live 2020 al año 2021, el festival acaba de anunciar la celebración de una edición especial online el próximo mes de julio.

El evento se va a llamar Bilbao BBK Live UDA y contará con seis conciertos exclusivos y una selección de las mejores actuaciones que han tenido lugar a lo largo de los 14 años de historia del festival.

Esta edición especial del BBK Live se podrá seguir en videostreaming los días 8, 9 y 10 de julio de 2020, fecha original en la que se iba a celebrar el festival vasco.

La programación incluirá 12 horas de música con shows especialmente diseñados para esta ocasión. El aforo para acceder a estos conciertos será ilimitado y se podrán disfrutar desde cualquier lugar del mundo a través de la web oficial del Bilbao BBK Live y su canal de YouTube.

Cartel de Bilbao BBK Live 2021rne