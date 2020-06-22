Radiohead en concierto en Radio 3

Radiohead es uno de los grupos más influyentes de la música. La banda liderada por Thom Yorke ha construido una obra impresionante siempre desde el lado más intenso de las emociones y la búsqueda de nuevos territorios sonoros.

Radio 3 te ofrece una actuación en la que los británicos repasan lo mejor de su discografía. Música para este tiempo entre la zozobra y la esperanza, entre las distopías y la redención. Será este jueves a las 21 horas.

Radiohead publicaron su primer disco a principios de los 90. Con su tercer álbum, OK Computer, se convirtieron en un fenómeno global gracias a sus canciones de tempos lentos, sus arreglos innovadores y sus letras sobre los cambios que traía la globalización y la cultura digital. Desde entonces no han parado de crecer como de uno de los nombres más importantes y personales de la música popular del siglo XXI.

Este especial de Radio3 es una ocasión excepcional de comprobar por qué son considerados así. Y, sobre todo, de emocionarse con su música única y relevante.

*Una vez emitido, el programa, estará disponible en nuestras web y app exclusiva solo de Radio 3 durante 7 únicos días.