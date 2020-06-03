PAVVLA estrena videoclip desde el confinamiento: "Todo está escrito"

"Todo está escrito es una carta a todas las nuevas oportunidades y nuevas historias que vendrán en un futuro. A veces las mejores cosas que nos pasan vienen de sorpresa y me gusta no saber qué me pasará o qué viviré. Puedes planear todo un año entero pero aquello que no está escrito en el calendario es lo que después recuerdas. Son todos los momentos en los que una crece y aprende, los que te vienen de sorpresa".

Así describe Paula Jornet su nuevo single y videoclip, que estrenamos hoy en Radio 3. Lo último de la artista catalana es una canción en la que sigue experimentando; un nuevo tema en castellano en el que el autotune (como pasara en "Tot el meu cos") vuelve a ser protagonista.

"Todo está escrito" sonó en los últimos conciertos que PAVVLA pudo dar antes del confinamiento y es el tercer single que publica en los últimos tres meses.

El videoclip, grabado en casa, ha sido dirigido, grabado y editado por la propia PAVVLA.