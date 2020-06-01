Bilbao BBK Live aplaza su celebración a 2021

Los problemas derivados de la crisis de la Covid-19 han hecho que el Bilbao BBK Live no se pueda celebrar en la fecha y forma programada y se han visto obligados a aplazarlo al verano de 2021. Las nuevas fechas serán el 8, 9 y 10 de julio de 2021.

Prácticamente todos los artistas han mostrado absoluta empatía y predisposición con la situación. Entre los primeros nombres destacan THE KILLERS, PET SHOP BOYS, BAD BUNNY, BICEP live, BOMBA ESTÉREO, CARIBOU, FKA twigs, FONTAINES D.C., MEUTE, SUPERGRASS, EL COLUMPIO ASESINO y LEÓN BENAVENTE, entre otros. Las entradas se podrán a la venta el 9 de julio de 2020.

Respecto a las entradas adquiridas para esta edición son válidas para la de 2021, pero aquellas personas que no puedan acudir podrán devolverlas a través de la web del festival del 1 al 14 de junio de 2020. El festival creará un fondo para apoyar económicamente a los profesionales autónomos contratados que habrían trabajado en el festival este verano.