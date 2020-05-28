Cruïlla presenta Cruïlla XXS un nuevo festival de ciudad

E festival Cruïlla no podrá celebrarse este verano y se aplaza hasta los días 8, 9 y 10 de julio de 2021. Las entradas para Cruïlla 2020 serán válidas para Cruïlla 2021 y el festival ofrecerá todas las opciones disponibles para aquellos que no puedan asistir.

El equipo del festival ha decidido reiventarse y anuncia Cruïlla XXS, un festival de ciudad que ofrecerá durante todo el mes de julio programación diaria en espacios emblemáticos de Barcelona.

Cruïlla XXS es un ciclo de espectáculos al aire libre en algunos del espacios abiertos de la ciudad. Cruïlla está trabajando con el Poble Espanyol, con el Recinto Modernista de Sant Pau, con el TNC para disponer de su jardín, y con el Ayuntamiento de Barcelona por otros espacios.

La programación mantendrá el alma del Cruïlla con una amplia y variada oferta de más de 200 espectáculos, entre los que se incluirán conciertos de todo tipos, artes de calle, monólogos, circo, conferencias y mucho más... manteniendo el habitual equilibrio del Cruïlla entre grupos consolidados y artistas emergentes.

Una oferta que respetará las medidas de seguridad designadas para la Fase 2: 400 personas sentadas, con distancia de seguridad, las medidas de higiene necesarias, franjas horarias de acceso y el cumplimiento estricto de toda la normativa que esté en vigor en julio.