Melingo y Calamaro protagonizan "El Blues Rebétiko de 7 vidas"

Radio 3 estrena el nuevo videoclip de Melingo. Aquí tienes "El Blues Rebétiko de 7 vidas", una road-movie que el artista argentino protagoniza junto a Andrés Calamaro.

La colaboración se estrenó hace unas semanas y forma parte del disco Oasis, publicado por Daniel Melingo en marzo de 2020.

Melingo, multiinstrumentista nacido en Buenos Aires en 1957, fue cofundador de Los Twist y miembro de la banda de Milton Nascimento en los primeros ochenta. En esa misma década también fue compañero de grupo de Calamaro en Los Abuelos de la Nada y componente de la banda de directo de Charly García.

Empezó a publicar discos en solitario en 1995 y con Oasis cierra una trilogía que inauguró en 2014 dedicada a la figura del linyera, término que en Argentina hace referencia al vagabundo.