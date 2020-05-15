Radio 3 celebra el Día Internacional de los Museos

Este año, por razones obvias, no podremos disfrutar de una gran fiesta repleta de música en directo desde el Museo Reina Sofía como en ediciones anteriores para celebrar el Día de los Museos el 18 de mayo.

Pero sí queremos recordar que pronto pasearemos por sus salas para disfrutar de sus obras de arte. Lo haremos con una programación especial a lo largo de toda la jornada.

La gran fiesta de música de Radio 3 en el Museo Reina Sofía en 2019rne

Estarán con nosotros los directores de las principales instituciones museísticas españolas reflejando las inquietudes que representa el nuevo panorama que ha traído la crisis del COVID19 y los retos de este enorme desafío. Hablaremos del papel de los museos y la cultura en la sociedad.

Debatiremos también con los responsables técnicos de estas instituciones sobre nuevos proyectos, sobre el papel de los Museos en el siglo XXI y sobre los museos físicos y virtuales. Plantearemos los nuevos retos que afrontan las pinacotecas y el papel a desarrollar por estos centros culturales.

Escucharemos canciones inspiradas en grandes obras pictóricas y charlaremos sobre la presencia de las artes plásticas en el cine. Los artistas y grupos nos acercarán su pasión por el arte y lo que significa para ellos y evocaremos momentos de los eventos que hemos organizado en Radio 3 en los principales museos de toda España.

Radio 3 con la cultura, celebra con nosotros el Día de los Museos el 18 de mayo.