Floridablanca tocan "El desencanto" en directo desde sus casas

Hace solo unas semanas Floridablanca publicaron un nuevo single, "El desencanto". Ésta es una canción contra la resignación, un tema disco pop que invita a sacar fuerzas en tiempos de tristeza. También es el segundo adelanto (después de "Te he bloqueado", que lanzaron a finales de 2019) de un nuevo álbum que publicarán próximamente.

Ahora, el cuarteto madrileño ha aprovechado el confinamiento para grabar una versión en directo desde sus casas de "El desencanto".

"Cuando escribimos esta canción nunca imaginamos que estaríamos en esta situación. Sin embargo, las canciones tienen esa capacidad de contar muchas historias en una sola, de explicar lo que nos pasa aunque no haya sido esa la intención, de hacernos sentir algo que aún no sabíamos. Entre la rabia, la tristeza y la esperanza, la música siempre sigue. Siempre".