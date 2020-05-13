Azkena Rock Festival retrasa su apertura de puertas a 2021

Los problemas derivados de la crisis de la Covid-19 han hecho que el Azkena Rock Festival no se pueda celebrar en la fecha y forma programada, por lo que la organización ha decidido aplazarlo al verano de 2021. La promotora declara: “Vivimos en un contexto de incertidumbre que no solamente no nos ha permitido sacar adelante el festival sino que, además, llevamos sin actividad prácticamente todo el año, con más de 200 conciertos cancelados desde marzo y sin saber si podremos desarrollar todo lo que tenemos programado de aquí a final de año, incluso algunos conciertos que aún no habíamos anunciado. Esto nos supone notables pérdidas. Como promotores, estamos acostumbrados a perder por venta insuficiente de entradas, por cancelaciones debidas a la climatología u otras razones pero, para nosotros, es novedoso tener que cancelar por cuestiones de fuerza mayor como es esta pandemia que nos ha privado de trabajar como nunca antes había sucedido”.

La edición 2021 de ARF contará con un día más. Como ya se hizo en anteriores ediciones, se recupera el jueves y el festival tendrá 3 jornadas de rock’n’roll.

Prácticamente todos los artistas del aplaudido cartel que se había anunciado para la edición 2020 han mostrado absoluta empatía y predisposición con la situación y muchos de ellos ya han confirmado su presencia en 2021: Black Mountain, Brian Wilson, Fu Manchu, L7, Liher, Lysistrata, Patti Smith, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock, Shooter Jennings, Social Distortion, Suzi Quatro, The Faithless, Wicked Wizzard. Desde la organización se sigue trabajando con gran esfuerzo e ilusión para poder confirmar el resto.

Además, un nombre mítico se suma a la fiesta, Iggy Pop. Las entradas ya adquiridas sirven automáticamente para la nueva fecha y también serán válidas para acceder a este tercer día sin coste añadido. Quien quiera devolverlas podrá hacerlo entre el 18 y el 31 de mayo. Los tickets para la edición 2021 se pondrán a la venta el 19 de junio.