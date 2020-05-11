Radio 3 te ofrece un concierto de Nick Cave

En estos tiempos de desolación y también de esperanza, la música de Nick Cave cobra más vigencia si cabe. Radio 3 te ofrecerá este jueves a las 21h. un concierto del músico australiano.

EL artista afincado en el Reino Unido es uno de los intérpretes más apasionados cuando está encima de un escenario. Sus actuaciones son siempre momentos memorables en los que traduce con canciones los sentimientos humanos. Las grandes tragedias convertidas en grandes canciones, el derrumbe emocional y, también, la reconstrucción sentimental aparece en cada uno de sus conciertos.

Te llevamos a tu casa este especial en el que Nick Cave repesa en concierto algunas de sus mejores temas.

Nick Cave nació en 1957 en Australia. Compositor, intérprete y ocasionalmente actor. Al frente de Bad Seeds desde la década de los 80 tiene una de las carreras más extraordinarias e influyentes de las últimas décadas. Su música, muchas veces sombría, construida como una catarsis personal, forma parte ineludible de las referencias emocionales de varias generaciones de artistas y aficionados de todo el mundo.

Esta es una ocasión única de comprobarlo. Nick Cave en concierto. En Radio3, claro.