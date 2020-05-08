Sónar Barcelona y Sónar+D se posponen a 2021

Sónar pospone la edición 2020 de Sónar Barcelona y Sónar +D hasta 2021 debido a la crisis global originada por la pandemia de Covid-19. Ambas ediciones pasan a celebrarse los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en los recintos de Fira Montjuïc de Barcelona y Fira Gran Via de L'Hospitalet.

La organización apunta que está mediad ha sido la única posible para garantizar plenamente la salud y la seguridad de todos los asistentes, artistas y equipos involucrados, después de valorar cuidadosamente todas las opciones, y atendiendo a las normativas gubernamentales.

Desde se trabaja ya con los artistas, ponentes y entidades participantes para reprogramar en 2021 la mayoría de shows y actividades que estaban prevista para este año. Los poseedores de entradas y acreditaciones profesionales podrán conservarlas para 2021 o acceder al reembolso de su importe, a partir del 19 de mayo.

Este 2020 Sónar mantiene una edición extraordinaria de Sónar+D los próximos 18 y 19 de septiembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el espacio donde nació y creció.